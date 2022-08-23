Алексей Текслер поручил привлечь в Касли ведущих скульпторов страны

Их работы составят основу современной экспозиции будущего краеведческого музея

Правительство Челябинской области объявит большой конкурс скульпторов. Как заявил сегодня во время рабочей поездки в Касли губернатор Алексей Текслер, работы современных художников позволят связать воедино настоящее и славное прошлое каслинского литья.

Напомним, в Каслях стартовала реконструкция старинного госпиталя, здания 1810 года постройки. После обновления в доме разместится краеведческий музей, основу коллекции которого составят как раз скульптуры каслинского литья.

Алексей Текслер после осмотра реконструируемого особняка заехал в музей при каслинском заводе и обсудил с руководством перспективы работы нового учреждения культуры.

«Мы объявим конкурс и пригласим лучших скульпторов страны. Каслинское литье — бренд не только региона, но и всей России. Знаменитый мастер прошлого, например, Клодт, автор Аничкового моста, в свое время создал здесь немало изделий. Своим конкурсом мы наведем мост между прошлым и будущим», — заявил Алексей Текслер.