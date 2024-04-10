Алексей Текслер поручил поздравить каждого ветерана Великой Отечественной войны

И привести в порядок захоронения и мемориалы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам городов и районов усилить подготовку ко Дню Победы. Конкретные поручения глава региона озвучил в среду, 10 апреля, на областном совещании с представителями местной власти.

«Традиционно проверяем, в каких условиях живут ветераны войны, нужно ли им помочь с ремонтом, решением других бытовых вопросов. Многие ветераны уже в силу возраста не могут активно участвовать в торжественных мероприятиях — надо обязательно поздравить их дома. А тем, у кого есть силы и желание, нужно помочь организационно, обеспечить их участие в праздничных мероприятиях и встречах», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор также заметил, что это касается не только участников войны, но и других приравненных к ним категорий граждан.

Главам муниципалитетов поручено до 1 мая привести в порядок мемориалы, обелиски, скверы и памятные места, проверить, в каком состоянии находятся захоронения погибших и умерших участников войны. К этой работе рекомендовано привлечь волонтеров, молодежные, ветеранские, патриотические организации, а к участию в патриотических встречах привлекать участников специальной военной операции.