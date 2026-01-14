Алексей Текслер поручил поставить пункты обогрева на трассах перед стужей до −40°

В мороз будет работать два стационарных пункта и несколько мобильных

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение организовать пункты обогрева на федеральных трассах в связи с прогнозируемым резким похолоданием, сообщает пресс-служба главы региона. По данным Гидрометцентра, в ближайшее время температура воздуха в области может опуститься до минус 40 градусов.

Для оперативной помощи путешественникам и водителям Главное управление МЧС России по Челябинской области совместно с министерством общественной безопасности региона с 18:00 14 января готовит к работе пять пунктов обогрева. Два мобильных пункта (палатки) развернут пожарно-спасательные гарнизоны Миасса и Каслей. Еще три подвижных пункта на базе автомобильной техники будут дежурить на трассах в зонах ответственности гарнизонов Златоуста, Троицка и Копейска. В случае дальнейшего понижения температур к работе могут быть подключены дополнительные 20 аналогичных комплексов на базе автомобилей «Урал-вахта» и пожарных машин.

Все подразделения МЧС в регионе переведены в режим «повышенная готовность». Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Южного Урала по возможности воздержаться от дальних поездок в ближайшие дни и строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов.

Дорожные службы будут круглосуточно патрулировать региональные трассы, чтобы при необходимости вовремя оказать помощь водителям, сообщает Миндортранс.

Напомним, что в любой экстренной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.

