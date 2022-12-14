Алексей Текслер поручил подарить компьютер семье мобилизованного из Кусы

С просьбой о помощи к губернатору мать троих детей обратилась во время прямой линии

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера семья мобилизованного из Кусинского района получит ноутбук, чтобы дети могли учиться из дома. Об этом во время прямой линии с главой региона попросила супруга военнослужащего Розалия Катаева.

В семье Катаевых трое детей: Илья, 20 лет, Алиса, 17 лет, и Ева, 14 лет. Главу семьи 30 сентября призвали на военную службу по мобилизации. По словам Розалии Катаевой, почти сразу после этого в доме сломался газовый котел. Семья одной из первых воспользовалась региональной льготой, по которой семьям мобилизованных полностью оплачивают установку внутридомового газового оборудования.

У семьи появилась еще одна просьба: так как детей перевели на дистанционное обучение, в доме нужен ноутбук.

«Конечно, я окажу всю необходимую помощь семье. Обязательно приобретем ноутбук, здесь проблем не будет. Я поручаю министерству социальных отношений решить вопрос по приобретению», — пообещал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что помощь семьям мобилизованных — это сейчас основная задача.

«Всегда это вопрос индивидуальный. И всю необходимую помощь мы обязательно окажем», — заверил глава региона. Напомним, в Челябинской области идет активная волонтерская работа по оказанию поддержки семьям мобилизованных. Чаще всего волонтерами становятся студенты и учащиеся старших классов. Они помогают своим землякам, где глава семьи был мобилизован, приносят продукты, очищают снег во дворах, привозят дрова.