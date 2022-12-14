По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера семья мобилизованного из Кусинского района получит ноутбук, чтобы дети могли учиться из дома. Об этом во время прямой линии с главой региона попросила супруга военнослужащего Розалия Катаева.
В семье Катаевых трое детей: Илья, 20 лет, Алиса, 17 лет, и Ева, 14 лет. Главу семьи 30 сентября призвали на военную службу по мобилизации. По словам Розалии Катаевой, почти сразу после этого в доме сломался газовый котел. Семья одной из первых воспользовалась региональной льготой, по которой семьям мобилизованных полностью оплачивают установку внутридомового газового оборудования.
У семьи появилась еще одна просьба: так как детей перевели на дистанционное обучение, в доме нужен ноутбук.
«Конечно, я окажу всю необходимую помощь семье. Обязательно приобретем ноутбук, здесь проблем не будет. Я поручаю министерству социальных отношений решить вопрос по приобретению», — пообещал Алексей Текслер.
Губернатор подчеркнул, что помощь семьям мобилизованных — это сейчас основная задача.
«Всегда это вопрос индивидуальный. И всю необходимую помощь мы обязательно окажем», — заверил глава региона. Напомним, в Челябинской области идет активная волонтерская работа по оказанию поддержки семьям мобилизованных. Чаще всего волонтерами становятся студенты и учащиеся старших классов. Они помогают своим землякам, где глава семьи был мобилизован, приносят продукты, очищают снег во дворах, привозят дрова.