Алексей Текслер поручил перенести пешеходный переход с опасного участка в Златоусте

Рядом находится школа, и дорогу часто перебегают дети

Сегодня, 11 декабря, жители Златоуста обратились на прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера и рассказали о проблеме переноса пешеходного перехода по улице Ленина.

«Переход расположен в том месте, где тротуар часто завален грязным снегом, а знак пешеходного перехода упирается прямо в забор, которым очень близко к дороге обнесен дом. Это очень опасно. Рядом школа, здесь постоянно переходят дорогу дети. Сделайте переход чуть выше, между остановками», — рассказала жительница Златоуста Инна Кашапова.

Губернатор дал поручение министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву и главе Златоустовского городского округа Олегу Решетникову решить проблему.

«Видимо, хотели оградить дом от проезжей части, но неудачно. Безопасность движения очень важна, речь идет о детях. Поручаю вам заняться вопросом обустройства безопасного перехода», — сказал Алексей Текслер.

Прием обращений на прямую линию продолжается до конца эфира по телефону 8-800-500-74-50 и на сайте спроситекслера.рф.