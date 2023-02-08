Алексей Текслер поручил оценить действия охраны и должностных лиц челябинского образовательного центра № 5

Губернатор также попросил полицию разобраться в ситуации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на случившуюся сегодня, 8 февраля, драку подростков возле образовательного центра № 5. Глава региона попросил правоохранительные органы детально разобраться в ситуации, а Минобру области и мэрии города — проверить действия должностных лиц и охраны школы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сегодня произошел вопиющий факт нарушения общественного порядка в стенах образовательного центра № 5 в Челябинске. Прошу правоохранительные органы детально разобраться в этой ситуации, усилить профилактическую работу. Это касается всех образовательных организаций региона, а министерству образования и администрации Челябинска провести анализ действий должностных лиц и охраны школы в этом конкретном случае», — сказал Алексей Текслер.

Напомним, шестеро подростков подрались в микрорайоне Парковом. На короткое время участники инцидента оказались в холле образовательного центра № 5. Медицинская помощь потребовалась одному участнику конфликта. Источники ИА «Первое областное» сообщают, что пострадавших двое.

На месте работает полиция, и. о. прокурора Курчатовского района Челябинска Дмитрий Бондаренко. Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».