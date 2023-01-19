Алексей Текслер поручил отремонтировать окружной военный госпиталь

Также губернатор пообещал врачам помочь с закупкой нового медицинского оборудования

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил раненых участников спецоперации в окружном военном госпитале. Глава региона пообщался с солдатами и поручил провести в медучреждении ремонтные работы, об этом он написал в своем телеграм-канале.



«Парни настоящие герои: достойно выполняли свой воинский долг, сейчас лечатся и восстанавливаются. В госпитале замечательные медики, лечат с душой, профессионально. Но сами условия в госпитале явно нуждаются в улучшении. Принял решение помочь с проведением ремонтных работ и обновлением медицинского оборудования. Это назревший вопрос, регион в стороне не останется», — поделился Алексей Текслер в мессенджере «Телеграм».

В окружном военном клиническом госпитале проходят лечение военнослужащие, раненные в ходе специальной военной операции, кроме того, здесь же выздоравливают солдаты и офицеры из Челябинской и Курганской областей. Губернатор обсудил с руководством медучреждения, приобретение какого оборудования на сегодня наиболее актуально.

Алексей Текслер также напомнил, что сейчас в Челябинской области идет работа по созданию реабилитационного центра для вернувшихся с передовой военнослужащих. В центре бойцы смогут получить психологическую помощь и консультации по трудоустройству, пройти реабилитацию. К работе центра будут привлечены некоммерческие организации.

После визита в госпиталь Алексей Текслер также принял участие в передаче 90-й танковой дивизии партии спецоборудования. Военные получили квадрокоптеры, радиочастотный подавитель дронов, рации, терминал для спутникового интерната, медицинские материалы, спальники, палатки и маскировочное снаряжение.

«Мы оказываем всю необходимую помощь дивизии и находимся на постоянной связи с руководством. Эту работу будем продолжать, потому что меняются характеристики оборудования и появляются новые задачи. Кроме этой дивизии, мы работаем с другими подразделениями — там, где служат наши ребята. Надо сказать, что большую помощь оказывают муниципалитеты и неравнодушные граждане, наши общественники. Я горжусь нашими бойцами и неравнодушными людьми, которые им помогают», — заявил Алексей Текслер.