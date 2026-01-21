Алексей Текслер поручил охватить диспансеризацией 2,9 млн южноуральцев

Участники СВО должны пройти ее стопроцентно

В Челябинской области в текущем году профилактическими осмотрами в рамках диспансеризации планируется охватить 2,9 миллиона жителей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер, акцентируя внимание на значимости этой работы.

«Это не только вопрос здравоохранения, это масштабная системная работа, которая позволяет реально увеличить продолжительность здоровой жизни», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер потребовал от глав муниципальных образований региона обеспечить тесное взаимодействие с министерством здравоохранения и работодателями для эффективной организации диспансеризации. Особое внимание он уделил необходимости полного, стопроцентного охвата профилактическими мероприятиями участников специальной военной операции.

Таким образом, диспансеризация в области в текущем году будет проводиться как масштабный межведомственный проект, направленный на сохранение здоровья населения.