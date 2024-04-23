Алексей Текслер поручил обеспечить полную безопасность южноуральцев в майские праздники

Губернатор провел заседание региональной антитеррористической комиссии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в преддверии майских праздников провел заседание региональной антитеррористической комиссии. На ней обсудили вопросы безопасности на торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.



«В ближайшее время нас ожидает ряд значимых событий, мероприятий, в первую очередь 1 и 9 Мая. В этот период в разы возрастает ответственность всех должностных лиц, в задачи которых входит обеспечение общественного порядка и антитеррористической защиты. Необходимо учитывать все риски, весь накопленный опыт. Наша задача — обеспечить полную безопасность для всех участников предстоящих массовых мероприятий, не допустить никаких форс-мажорных ситуаций», — сказал глава региона.

На встрече также подняли вопрос антитеррористической защищенности объектов массового отдыха детей в период летней оздоровительной кампании. Губернатор подчеркнул, что должна быть обеспечена безопасность во всех детских лагерях.

В этом году будут работать 712 лагерей с дневным пребыванием, 64 загородных лагеря, 5 лагерей труда и отдыха и 8 палаточных лагерей.

Участники заседания также обсудили вопросы реализации мероприятий по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта и в местах массового пребывания людей.