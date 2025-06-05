Алексей Текслер поручил обеспечить доступность клубов и школ искусств для всех детей на Южном Урале

Дальнейшее раскрытие творческого потенциала, развитие культуры также среди приоритетов Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер поручил создавать все условия, чтобы дети имели доступ к школам искусств, библиотекам, выставочным залам и клубам во всех территориях Челябинской области, в том числе отдаленных.



«Дальнейшее раскрытие творческого потенциала, развитие культуры — это тоже наш приоритет. Только в этом году построим и отремонтируем 22 объекта культуры. В том числе мы продолжим уникальную практику по строительству быстровозводимых домов культуры в сельской местности и в небольших городах. Такие объекты очень востребованы. Пять мы открыли в прошлом году, в этом году появится еще семь — в Аргаяшском, Брединском, Варненском, Верхнеуфалейском, Коркинском, Кизильском и Кунашакском округах», — сказал он, выступая с обращением перед Заксобранием региона.

Он добавил, что данный опыт следует продолжать, особенно в контексте детского дополнительного образования в сфере культуры и искусств.

«Это касается не только сельских муниципалитетов, но и областного центра, больших и малых городов. Потребность в этом есть, особенно в новых микрорайонах», — подчеркнул губернатор.

По мнению Алексея Текслера, нужно создавать все условия, чтобы дети имели доступ к школам искусств, библиотекам, выставочным залам и клубам — например, организовывать их на первых этажах в пристроях.

«Поручаю министерству культуры, министерству архитектуры, градостроительства и комплексного развития территорий совместно с муниципальными образованиями и, конечно, застройщиками проработать этот вопрос и включить это направление во все наши градостроительные планы», — сказал Алексей Текслер.