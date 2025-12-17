Алексей Текслер поручил обеспечить чистоту и безопасность в новогодние праздники

Главы муниципалитетов будут лично следить за работой коммунальных служб

На совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер обозначил первоочередные задачи на зимние праздники. Основной акцент сделан на чистоту и безопасность, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Губернатор потребовал уделять особое внимание уборке улиц, дворов и общественных пространств. Он подчеркнул, что мусор должен вывозиться вовремя, а расходы на обслуживание контейнерных площадок сокращать нельзя.

Кроме того, главам поручено лично следить за работой коммунальных служб: расчисткой дорог и тротуаров, бесперебойным отоплением и транспортом. Контакты ответственных дежурных на праздничные дни должны быть доступны всем жителям.

Отдельное внимание уделено безопасности. В муниципалитетах должны организовать специальные площадки для запуска фейерверков. Совместно с полицией, МЧС и соцслужбами проверят условия жизни маломобильных граждан и семей в сложной ситуации.

Параллельно в регионе продолжается благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году обновлено 150 территорий. До конца декабря муниципалитетам нужно выбрать подрядчиков для работ в 2026 году.