Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность избирательных участков в Челябинской области

И — бесперебойную работу инфраструктуры голосования

В ближайшие выходные на Южном Урале пройдут выборы депутатов Заксобрания области, а также органов местного самоуправления большинства муниципалитетов. Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность избирательных участков и бесперебойную работу инфраструктуры голосования, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Выборы — это значимое общественно-политическое событие. Помимо безопасности, необходимо обеспечить торжественность обстановки: чистота территории, освещение, доступные маршруты к участкам, государственная атрибутика должны быть на высшем уровне», — заявил Алексей Текслер.

Между тем сегодня глава региона провел рабочую встречу с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. Алексей Текслер заметил, что правительство Челябинской области эффективно взаимодействует со всеми политическими партиями, в том числе с ЛДПР.





«Партия ЛДПР сегодня представлена депутатами в Законодательном собрании и на местном уровне. ЛДПР активно участвует в избирательной кампании, и я считаю, что процесс организован так, что каждая политическая сила может эффективно работать с избирателями и участвовать в выборах. Убежден, что выборы в регионе пройдут легитимно и с высокой явкой», — сказал губернатор.

Леонид Слуцкий отметил значительный прогресс региона в научно-технологической, социальной и промышленной сферах, а также высокую оценку работы губернатора со стороны жителей области.

«Регион сделал серьезный шаг вперед: развиваются инфраструктура, промышленность, поддерживаются медицина и образование, реализуются программы для молодых специалистов. Наш партийный принцип — работать плечом к плечу в интересах людей, вне зависимости от партийной принадлежности», — отметил Леонид Слуцкий.

Слуцкий также заметил, что опыт Челябинской области будет полезен для других регионов страны.