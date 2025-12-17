Алексей Текслер поручил начать реализацию нацпроектов в 2026 году

Губернатор Челябинской области попросил глав муниципалитетов внимательнее отнестись к поручениям президента

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заключительное в этом году областное оперативное совещание с главами муниципалитетов. Ключевой темой стала практическая подготовка к реализации национальных проектов в будущем году. Глава региона потребовал от глав муниципалитетов немедленно приступить к оформлению необходимых документов для начала ранней контрактации работ, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Открывая совещание, Алексей Текслер напомнил об итогах недавнего заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию национальных проектов. Он подчеркнул, что Владимир Путин вновь обозначил их как основной инструмент достижения национальных целей.

«Учитывая принятые бюджеты, уже можно и нужно начинать раннюю контрактацию по мероприятиям нацпроектов на будущий год. Необходимо сосредоточить все внимание на их практической реализации», — подчеркнул губернатор.

Особое внимание в рамках нацпроектов будет уделено развитию инфраструктуры. Алексей Текслер анонсировал масштабный совместный проект с «Почтой России» на 2026 год, в рамках которого запланированы строительство и ремонт 52 сельских отделений связи. Это должно повысить доступность услуг для жителей отдаленных территорий. Также губернатор дал поручение обеспечить с 1 января 2026 года бесперебойный доступ в интернет для всех социально значимых объектов в регионе.

На совещании были подведены итоги работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»: в 2025 году в области благоустроено 150 общественных территорий. Для продолжения работы в 2026 году Алексей Текслер поставил задачу определить подрядчиков на новые объекты до 30 декабря текущего года.

Кроме того, глава региона поручил руководителям на местах установить личный контроль над ключевыми сферами жизнеобеспечения в зимний период: работой систем отопления, электросетей, дорожно-уборочной техники и общественного транспорта.