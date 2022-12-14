Алексей Текслер поручил Минстрою и главам районов разобраться в проблемах догазификации

В некоторых муниципалитетах подрядчики отказываются работать по программе или не укладываются в сроки

Губернатору Челябинской области на прямую линию поступили вопросы о проблемах с выполнением программы догазификации населенных пунктов. Алексей Текслер подчеркнул, что с таким важным процессом не должно быть заминок, и поручил разобраться в каждом конкретном случае.

Вера Мороз из Миасса в апреле этого года заключила договор с газовой службой на подведение газа к дому, а также закупила в кредит оборудование. 14 октября служба должна была обязательство исполнить. Однако выяснилось, что возникли какие-то проблемы и жительнице Миасса выдали на подписание допсоглашение до 30 ноября. Ни уголь, ни дрова женщина не закупала, рассчитывая на скорую газификацию.

Позже выяснилось, что у газовой службы еще даже не составлен проект, а газификацию всей улицы можно отложить еще на 200 дней.

Алексей Текслер, чтобы разобраться в проблеме, попросил подключить к трансляции главу Миасса Григория Тонких.

«У подрядчика много заявок в городе, и он, как я понимаю, по графику выполнять работы не успевает. Мы с семьей свяжемся и в ближайшее время вопрос закроем», — прокомментировал Григорий Тонких.

Алексей Текслер подчеркнул, что странно при положительных темпах газификации населенных пунктов в области слышать о появлении в муниципалитетах подобных проблем.

«Разберитесь срочно. Как подрядчик не выполняет свои обязательства? Я и Минстрой прошу подключиться, чтобы закрыть проблему в ближайшее время», — сказал губернатор.

С проблемой по части газификации обратились и жители деревни Моховички Сосновского района.

«Газопровод только частный, частник не дает свое согласие на газификацию по программе», — поделился проблемой житель.

Глава региона отметил, что таких проблем также не должно возникать.

«Даже если газопровод частный и у него есть свободные элементы, в соответствии с законодательством, частник должен обеспечить возможность подключения к социальной догазификации», — пояснил Алексей Текслер.

Губернатор поручил администрации Сосновского района и региональному Минстрою выехать и разобраться в причинах такого решения частника. В спорной ситуации нужно будет привлечь прокуратуру.

Напомним, ранее стало известно, что пять тысяч домов в Челябинской области подключат к газу в 2022 году. Еще 16 тысяч получат эту возможность по догазификации.