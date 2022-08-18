Алексей Текслер поручил минсельхозу продвинуть местную агропродукцию в торговые сети

Губернатор Челябинской области оценил масштаб выставки «АГРО — 2022»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер торжественно открыл Универсальную агропромышленную выставку «АГРО-2022». На площади перед ледовой ареной «Трактор» сегодня собрались не хоккеисты и их болельщики, а реальные трактористы, коневоды, сыровары, овощеводы и хлебопеки. Северо-запад Челябинска окутала атмосфера аграрной ярмарки. В своем приветственном слове Алексей Текслер отметил, что это мероприятие традиционно вызывает большой интерес и у сельхозпроизводителей, и у жителей региона.

«Можно прийти, попробовать, высказать пожелания. Я знаю несколько историй, когда новый вид продукции появлялся из-за того, что тому или иному фермеру задачу ставил покупатель. Такие вещи на самом деле очень полезны. Надо сказать, что это не просто выставка, это и деловой формат. Есть у нас в этом году и международные гости, есть и развлекательный формат. Самое главное, наши сельхозтоваропроизводители могут показать свои возможности, свои достижения», — отметил глава региона.

Алексей Текслер прошелся по ярмарке и пообщался практически с каждым фермером, организовавшим экспозицию на выставке. Глава региона в очередной раз отметил, что южноуральские производители были и остаются одними из лучших в стране.

«Посмотрите, какая картошка! Нужно, чтобы такая картошка доходила до наших жителей, вы посмотрите, какая красота. И чтобы было меньше посредников между производителем и магазинами, в том числе сетями», — отметил губернатор у экспозиции Аргаяшского района.

Действительно, одной из главных задач «АГРО — 2022» стало налаживание связей между сельхозпроизводителями Челябинской области и крупными торговыми сетями, работающими в нашем регионе. На выставку в этом году приехали более 200 аграриев, активное участие приняли и сельскохозяйственные муниципалитеты Южного Урала.

«В этом году ожидаем хороший урожай, мы были и остаемся лидерами по многим позициям, которые востребованы. В первую очередь, это мясо, яйцо, крупы, макароны, мука, подсолнечное масло, — в масштабах всей страны мы входим в число регионов-лидеров, активно этим занимаемся. В этом году мы обнулили единый сельхозналог, сейчас, кстати, многие фермеры благодарили меня за эти решения», — поделился Алексей Текслер.

Стоит отметить,что губернатор получал благодарности практически у каждой экспозиции, к которой подходил. Аграрии благодарили за помощь правительства, которая была оказана в том числе и в прошлом засушливом году. Тогда сельхозпроизводителям стала доступна субсидия на корма.

«В работе новые проекты. Спасибо за поддержку, благодаря вашей помощи мы двигаемся в правильном направлении Алексей Владимирович (Кобылин, министр сельского хозяйства Челябинской области — прим. ред.) нам очень сильно помогает, поэтому все, что наметили, мы выполним. Думаю, плюс 30 процентов минимум мы дадим», — отметил представитель компании «Ситно».

В окончании беседы «Ситно» подарили Алексею Текслеру первый сноп озимой ржи, скошенной в этом году. Золотые колосья стали не единственным презентом губернатору: делегация Кунашакского района накормила сыром, а производители из Верхнеуральска напоили полезнейшим кумысом.







Немаловажной составляющей «АГРО — 2022» стала и деловая часть — пленарное заседание с прямым включением представителей Китайской Народной Республики, провинции Шэньси, района Янлин. В рамках этих переговоров сегодня в Челябинске возрождается Шелковый путь — заключается сотрудничество между Южно-уральским аграрным университетом и Российско-Китайским парком инноваций. Это расширит возможности международного экспорта для обеих сторон.

Напомним, сельскохозяйственная выставка «АГРО - 2022» стартовала сегодня возле арены «Трактор» в Челябинске и продлится в течение трех дней. Программа разделена на деловую, ярмарочную и развлекательную.

