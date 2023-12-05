Алексей Текслер поручил Минэкологии провести рейды в Ильменском заповеднике после жалоб на туристов

Жители также жалуются на поток машин и мусор после туристов

Сегодня, 5 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству экологии провести рейды вместе с полицией и проверить сообщения о разведении костров и мусоре в Озере Кисегач.

С вопросом к главе региона обратилась местная жительница.

«Пропали аншлаги с запретом выезда, на территории заповедника много машин, писали в полицию — не реагируют», — сообщила женщина.

Губернатор поручил подключиться к проверке и администрацию Ильменского заповедника.

«Прошу разобраться с этим вопросом и предоставить мне доклад», — поручил Алексей Текслер.