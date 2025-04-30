Алексей Текслер поручил Миндортрансу и властям Копейска активизировать дорожные ремонты

Губернатор остро отреагировал на сообщение Народного фронта, куда обратились жители одной из улиц в городе

Губернатор Челябинской области взял на контроль ремонт одной из улиц Копейска, на месте которой пока только грязь и лужи. Алексей Текслер дал соответствующие поручения министерству дорожного хозяйства и администрации города, сообщил он в своем телеграм-канале.

Об асфальтировании жители улицы Капитальной в Копейске даже не мечтают — но надеются, что власти хотя бы проведут здесь нормальную отсыпку. Говорят, что до сих пор им отказывали в этом, ссылаясь на нехватку средств. Поэтому люди, чтобы не утонуть в грязи во время дождей и распутицы, скидывались и отсыпали 1,5 километра дороги своими силами.

«Министерству дорожного хозяйства и администрации города поручил оперативно отреагировать. Нужно выявлять такие проблемы своевременно и на уровне муниципалитета, давать жителям обратную связь с конкретными сроками ремонтных работ», — отреагировал на обращение ОНФ глава региона.

Он добавил, что такой сигнал именно по Копейску далеко не первый.