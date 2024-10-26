Алексей Текслер поручил комплексно проанализировать ситуацию в Коркино

Губернатор провел заседание оперативного штаба

Сегодня, 26 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Коркино. Он встретился с семьей погибшей местной жительницей, работавшей таксисткой, поддержал ее родных на церемонии прощания, а затем провел оперативный штаб по ситуации с местными властями и правоохранителями. По результатам штаба Алексей Текслер дал ряд поручений, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Страшное преступление, большое горе для семьи. Дети остались без мамы. Важно, соблюдая все процессуальные рамки, завершить расследование, чтобы виновник получил заслуженное наказание по всей строгости закона»,— сказал губернатор.

Одно из первых поручений он дал региональному Минсоцу и местным властям, чтобы они постоянно были в контакте с семьей и оказывали всю необходимую помощь. Эту работу губернатор будет контролировать лично.

Силовикам и местным властям он поручил детально и комплексно разобрать ситуацию, чтобы подобное преступление больше не повторилось.

«Проблема, с которой мы столкнулись в Коркино в последние дни, очевидно, возникла не сегодня. В этом конкретном случае был спусковой крючок — убийство женщины. Эта информация быстро распространилась, и накопившееся напряжение в отношении проживающих в Коркино цыган вылилось наружу. Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. Но рвется там, где тонко, значит, у нас тонко»,— сказал Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что нужно во всем тщательно разобраться, провести рейды, проверки и наказать тех, кто нарушает закон, а также тех, кто это покрывает.

«Нужно проверить источники доходов этих граждан, другие преступления, нарушения, о которых говорят люди. При этом действовать четко под контролем прокуратуры, соблюдая все нормы законодательства»,— пояснил губернатор.

Также он поручил провести работу по социализации цыган и разработать предложения по улучшению жизни в Коркино.

«Необходимо включить Коркино в опорные населенные пункты с выделением необходимого финансирования по различным госпрограммам. Даю соответствующее поручение правительству региона»,— сказал Алексей Текслер.

По поручению губернатора в городе будет работать специальная комиссия, которая досконально разберет произошедшую ситуацию.

«Очень важно, чтобы мы сейчас провели не какую-то разовую акцию по наведению порядка! Должна быть системная и постоянная работа!»— заявил Алексей Текслер.

Также он выразил недовольство работой администрации Коркино и всех территориальных органов власти.

Напомним, трагедия произошла вечером 23 октября. 17-летний местный житель ударил ножом 40-летнюю таксистку. От полученных травм женщина скончалась. Парня отправили в СИЗО. Сейчас решается вопрос опеки над детьми женщины — 11-летним и 15-летним мальчиками.