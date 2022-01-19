Алексей Текслер поручил к лету завершить реконструкцию дома престарелых в Южноуральске

Восстановление здания затянулось на несколько лет

В среду, 19 января, Алексей Текслер осмотрел главный социальный долгострой Южноуральска — дом-интернат для престарелых и инвалидов. Губернатор остался недоволен предполагаемыми сроками окончания работ, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Этот дом-интернат необходим не только Южноуральску, но и всей Челябинской области: по словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, очередь в подобные учреждения на Южном Урале насчитывает около 500 человек. Заполнение дома престарелых может сократить ее минимум на 200 стариков и инвалидов.

Причины затягивания сроков глава региона озвучил сам: как и во многих других случаях, проектно-сметную документацию по дому престарелых подготовили с недостатками, ее пришлось переделывать несколько раз.

Как рассказал губернатору представитель подрядчика, сейчас проект вновь находится на экспертизе, строители могут лишь предполагать, что проект будет одобрен к концу февраля и в марте они смогут приступить к активной фазе работ. Закончить реконструкцию подрядчик планирует в сентябре 2022 года.

«Я понимаю, что есть объективные причины. Но все же нужно постараться и закончить работы летом! В регионе такие объекты очень востребованы. Даю поручение взять дом-интернат под особый контроль, надо максимально ускориться и со зданием, и с благоустройством прилегающей территории», — обратился глава региона к Ирине Буториной.

Ранее губернатор ознакомился с проектом благоустройства улицы Спортивной в Южноуральске, а также осмотрел IT-куб, в котором занимаются более 500 детей разных возрастов.

