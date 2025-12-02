Алексей Текслер поручил главе Минстроя лично разобраться с расселением бараков в Усть-Катаве

Дома были признаны аварийными с 2018 по 2021 год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение разобраться с ситуацией в поселке Паранино Усть-Катавского округа, где жители 24 двухэтажных аварийных деревянных домов вынуждены жить без горячей воды, канализации и обслуживания со стороны управляющих компаний. Алексей Текслер потребовал от министра строительства региона Юлия Элбакидзе в ближайшее время выехать на место и составить график расселения, по возможности учитывая желание людей остаться в том же районе.

На прямую линию губернатора Челябинской области поступило видеообращение жителей поселка. Они описали условия жизни в бараках, построенных более 60 лет назад. Дома признали аварийными в период с 2018 по 2021 год, однако строительство нового жилья в городе не ведется, а расселение затягивается.

Алексей Текслер отметил, что расселение идет по строгой очереди, в соответствии с датой признания домов аварийными. При этом он отметил, что Усть-Катав — одна из территорий, куда на эти цели «выделяются значительные ресурсы».

«Я уверен, что и дома, которые сегодня были показаны, у нас есть в программе, в том числе на ближайшие годы», — заявил губернатор.

Министр строительства Юлий Элбакидзе подтвердил, что на 2026—2027 годы на расселение в Усть-Катаве уже выделены значительные средства, которые позволят расселить около 6,5 тысячи квадратных метров жилья. Он пообещал оперативно выехать в поселок вместе с новым главой муниципалитета, оценить состояние домов и в приоритетном порядке составить график расселения.