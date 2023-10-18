Алексей Текслер поручил главам активнее продвигать цифровые услуги южноуральцам

Челябинская область вошла в несколько пилотных проектов

В ходе совещания с главами территорий и членами правительства 18 октября губернатор Алексей Текслер озвучил ряд поручений. Часть из них касалась цифровизации. Так, жителям области надо активнее рассказывать о получении социальных услуг в цифровом виде, передает пресс-служба регионального правительства.



Челябинская область вошла в число пилотных проектов по госпрограмме «Национальная система пространственных данных». Исполнение показателей — одно из направлений работы на территориях. Кроме того, населению необходимо говорить о возможности оказания социальных услуг в цифровом виде.

«Есть недостатки в информационной работе с людьми. Раз жители не пользуются такой возможностью, значит, они, скорее всего, о ней просто не знают. Прошу этим плотно заняться, особенно глав отстающих территорий», — подчеркнул губернатор в ходе совещания с главами территорий и членами правительства.

Также жителям области стало доступно приложение «Госуслуги. Дом», которое позволяет отслеживать услуги коммунальной сферы. Глава региона поручил главам активнее продвигать и этот пилотный проект.

Вместе с тем важна и информационная безопасность из-за атак на инфраструктуру связи. В этом случае необходимо неукоснительно соблюдать рекомендации Минцифры Челябинской области.