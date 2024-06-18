Алексей Текслер поручил «довести до ума» стадион в Кыштыме

На стадионе нужно обновить ливневки вдоль дорожек и обустроить легкоатлетические сектора

Визит в Кыштым губернатор Челябинской области Алексей Текслер начал с посещения физкультурно-спортивного комплекса. Он осмотрел волейбольно-баскетбольный и тренажерный залы, зал для бокса, пообщался с воспитанниками.





Как рассказал губернатору директор МУ «ФСК» Валерий Шарабрин, в комплексе занимаются более 1 600 человек в возрасте от 6 до 80 лет. Здесь работают оздоровительные группы для ветеранов, для разных возрастов проходят занятия, в том числе по адаптивной физкультуре, волейболу, баскетболу, настольному теннису и различным единоборствам, а также по легкой атлетике, футболу, спортивному туризму и ориентированию.





Помимо закрытых залов, население занимается на футбольном поле с искусственным покрытием, есть три беговые дорожки длиной 400 м и легкоатлетические сектора для прыжков в длину.

ФСК вместе со стадионом был сдан в эксплуатацию в 2011 году и сегодня нуждается в ремонте.

«Стадион надо довести до ума. Сделать грамотное покрытие дорожек, обустроить прыжковые сектора. Знаю, что потенциал для развития легкой атлетики в Кыштыме есть», — дал поручение Алексей Текслер.





Как рассказали губернатору, проектно-сметная документация на капремонт дорожек и легкоатлетических секторов стадиона уже готова, имеется положительное заключение Госэкспертизы. Здесь будут заменены водосливы, планируется закупить барьеры для беговых дорожек, проектом также предусмотрено появление теннисного корта и городошной площадки.

Губернатор поручил ускорить работу по проекту.