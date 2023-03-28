Алексей Текслер поручил до конца недели начать дорожные ремонты в Челябинской области

Глава региона подчеркнул, что ямочные ремонты должны стать лишь временной мерой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил дорожным службам приступить к ремонту дорог на проблемных участках до конца текущей недели. Об этом сегодня, 28 марта, глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Самое время приступать к дорожным работам в Челябинской области. Среднесуточные температуры позволяют начинать ремонт дорог, делать это нужно сейчас. Тем более что зима в очередной раз обнажила проблемные участки. Вижу это и в своих поездках, и по вашим сообщениям», — написал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что в ближайшие дни в Челябинской области начнут работу асфальтовые заводы и уже нужно готовить к началу работ дорожную технику. Он также подчеркнул, что во всех муниципалитетах необходимо приступить к ямочным ремонтам, но это должно стать лишь временной мерой до проведения полноценного ремонта.

Губернатор добавил, что в конце недели планирует проехать по дорогам Челябинской агломерации, чтобы оценить их состояние. Алексей Текслер предложил жителям Челябинской области писать о проблемах с дорогами ему лично через социальные сети.