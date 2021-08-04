Алексей Текслер поручил ускорить проведение конкурсов по благоустройству парков и дворов на 2022 год

Главам районов поставили задачу сдавать объекты как можно раньше — к сентябрю

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов провести конкурсы по благоустройству дворов и общественных пространств, которые отремонтируют в 2022 году, до 1 октября текущего года. Глава региона подчеркнул, что эту работу нужно проводить оперативнее: жители должны получить обновленные места для отдыха уже к сентябрю.

В среду, 4 августа, Алексей Текслер провел совещание по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области с главами муниципалитетов. По словам губернатора, создание комфортной среды для жителей сегодня напрямую влияет на успешность и привлекательность региона.

«Благоустроенные общественные пространства, такие как парки, скверы, дворы, озеленение наших городов, удобный общественный транспорт — это залог конкурентоспособности современных населенных пунктов, региона в целом. Если мы хотим, чтобы наши семьи, молодежь связывали свое будущее с Челябинской областью, то должны чаще и больше обсуждать с жителями то, какими они хотят видеть свои города»,— отметил глава региона.

Государство вкладывает значительные средства в формирование комфортной городской среды. В Челябинской области есть определенные успехи: реализованы значимые проекты благоустройства в Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме, Сатке, Карабаше, Троицке и многих других муниципалитетах.

В 2021 году на реализацию проектов в Челябинской области было выделено более 1,3 млрд рублей. Средства направлены на благоустройство 128 общественных территорий и 119 дворовых площадок во всех муниципальных образованиях. Объекты благоустройства выбирали жители путем голосования.

Средний уровень выполнения работ составляет 68% (по общественным пространствам — 65%, по дворовым территориям — 77%). Завершено благоустройство объектов в Нагайбакском, Верхнеуральском районах.

Близки к завершению работы в Еткульском, Кизильском, Чесменском районах (более 98%). Низкий уровень выполнения работ (менее 35%) — в Саткинском, Коркинском, Троицком муниципальных районах.

Алексей Текслер потребовал от глав Троицкого, Коркинского и Саткинского районов ускорить работы.

«Считаю, такая ситуация недопустима и требует оперативного вмешательства. Поручаю в кратчайшие сроки обеспечить выход подрядных организаций на объекты»,— сказал губернатор.

Глава региона поручил главам муниципальных образований организовать работу так, чтобы благоустройство в следующем году завершить к 1 сентября. При этом провести конкурсы нужно уже в этом году — до 1 октября, чтобы приступить к работам как можно раньше. А областному Минстрою дано поручение взять эти вопросы на особый контроль.

«Важно, чтобы люди до снега и холодов смогли воспользоваться результатами этой работы, тем более что объекты на 2022 год уже определены. Они выбраны жителями и непременно должны быть благоустроены в 2022 году. Наша главная задача — сделать города и поселки по-настоящему комфортными и уютными, создать новые точки притяжения для людей»,— подчеркнул губернатор.

Жители Челябинской области приняли активное участие в голосовании за объекты 2022 года по программе «Формирование комфортной городской среды». На единой федеральной платформе проголосовали свыше 463 тысяч южноуральцев.