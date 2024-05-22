Алексей Текслер поручил активизировать подготовку к отопительному сезону в Челябинской области

Все города и районы должны получить паспорта готовности к 1 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил уже сейчас начать подготовку к следующему отопительному сезону и не затягивать с получением паспортов готовности. Сроки он обозначил в ходе областного аппаратного совещания с главами муниципалитетов.

«Начинаем готовиться к следующему отопительному сезону. Напомню, всю подготовку проводим до 15 августа, и, соответственно, до 1 сентября завершаем проверки и оформляем паспорта готовности», — сказал глава региона.

Он напомнил, что завершившийся сезон с паспортами и актами готовности прошли все муниципалитеты, кроме Златоуста и Катав-Ивановского муниципального района.

«Коллеги, по этим муниципалитетам требую устранить все замечания, завершить все работы и к осени обеспечить 100-процентную готовность», — обратился Алексей Текслер.