Алексей Текслер попросил руководство ЧГИК выпускать больше библиотекарей и актеров

Глава региона провел рабочую встречу с и. о. ректора института культуры Сергеем Синецким

Поддержка научно-педагогического потенциала, набор студентов на максимально широкий спектр направлений и обеспечение кадрами формирующейся сети модальных библиотек — такие темы обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Челябинской области Алексей Текслер и исполняющий обязанности ректора Челябинского государственного института культуры Сергей Синецкий. Подробности Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе главы региона.



Напомним, Сергей Синецкий был назначен и. о. ректора ЧГИК 10 августа, до него этот пост некоторое время занимал Сергей Буцык. Много лет проработавший во главе вуза Владимир Рушанин в конце июля ушел на пенсию по достижении предельного возраста.

Сергей Синецкий рассказал губернатору о ближайших планах. Новый руководитель считает, что в первую очередь необходимо обеспечить качественный набор студентов с хорошими баллами ЕГЭ, в том числе целевиков, и обязательно — привлекать учащихся на максимально широкий спектр направлений.

Алексей Текслер с этим согласился и предложил больше работать над профориентацией школьников.

«Мы знаем, что вуз пользуется популярностью у абитуриентов, но на некоторых направлениях есть недобор. Например, библиотечное и музейное дело. У нас сейчас есть замечательные модельные библиотеки, мультимедийный парк „Россия — моя история“. Нужно показывать школьникам, что есть такие современные учреждения культуры, в них интересно работать», — полагает Алексей Текслер.

Губернатор также обратил внимание на важность поддержки профессорско-преподавательского состава и возможность для молодых людей получать в родном регионе, а не за его границами востребованную специальность.

«Ребята, которые заканчивают наш вуз, идут в наши театры, и не только в Челябинске. Это очень важно, давайте в этом направлении тоже поработаем», — заключил Алексей Текслер.