Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что регион обеспечивает мобилизованных южноуральцев необходимыми теплыми вещами. В своем телеграм-канале он отметил, что есть позиция, с которой возникли сложности: спальные мешки и коврики в регионе практически исчезли из продажи. Глава области отдал свой спальник и призвал южноуральцев помочь мобилизованным с обеспечением отрядов спальными мешками.
«Вы помните, вчера я объявил, чем область обеспечит наших мобилизованных ребят. Речь о теплых вещах, амуниции, медикаментах, сухих пайках. Но есть позиция, которая им точно пригодится и с которой сейчас есть сложности. Речь о спальных мешках», — отметил губернатор.
Спальники область сейчас закупает, но в свободной продаже их практически нет. А в непростых военных условиях это необходимая вещь. Поэтому Алексей Текслер предложил по возможности передавать свои спальные мешки и коврики, отметив, что Челябинская область — туристический регион, многие жители которого путешествуют и имеют соответствующее снаряжение.
«Свой спальник и коврик я уже передал. Все желающие могут это сделать через местные отделения партии „Единая Россия“ и общественные приемные губернатора в муниципалитетах», — поделился Алексей Текслер.
При этом есть важное уточнение: снаряжение должно быть рассчитано на использование в минусовые температуры.
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