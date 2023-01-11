Алексей Текслер попросил общественников Южного Урала подключиться к реабилитации участников СВО

Губернатор провел рабочую встречу с председателем региональной Общественной палаты

Поддержка семей мобилизованных и помощь в процессе реабилитации вернувшихся со спецоперации южноуральцев стали основными темами рабочей встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера и председателя Общественной палаты региона Николая Дейнеко. Текслер также предложил палате продолжить совместную с избиркомом работу по контролю за выборными процессами на территории области, сообщает пресс-служба главы региона.



Напомним, в конце 2022 года Общественная палата Челябинской области была признана одной из лучших в России. На ее площадке обсуждалось много важных проектов, таких, например, как создание зеленых поясов вокруг Челябинска и Магнитогорска, расширение транспортных магистралей и другие вопросы. Алексей Текслер присоединился к высокой оценке южноуральских общественников, данной им федеральными экспертами.

Одним из важнейших вопросов взаимодействия с ОП региона губернатор считает поддержку и защиту прав мобилизованных жителей области и их семей.

«Сейчас принято решение по созданию центра реабилитации для наших ребят, которые возвращаются с фронта. Важно, чтобы центр работал вместе с нашими общественными организациями. Вижу здесь важную роль Общественной палаты как структуры, которая аккумулирует активистов, общественников», — заметил Алексей Текслер.

Другими темами беседы стали продвижение лучших общественных практик в муниципалитетах и участие активистов ОП в выборных процессах.

«Выборы в нашем регионе проходят легитимно, организованно, в том числе благодаря работе наших общественников, которые осуществляют контроль непосредственно на избирательных участках. Прошу эту работу продолжить вместе с избирательной комиссией Челябинской области и уделять ему достаточное внимание», — обратился глава региона к Николаю Дейнеко.

Губернатор и председатель ОП также обсудили общественный контроль над реализацией социально значимых проектов, в том числе в сферах благоустройства и догазификации, вовлечения людей в голосование по объектам программы «Формирование комфортной городской среды», инициативного бюджетирования.

Николай Дейнеко в свою очередь рассказал о планах на 2023 год и об итогах работы Общественной палаты в 2022 году: общественники тогда сконцентрировались на поддержке мобилизованных и их семей, а также на налаживании сотрудничества с новыми территориями России.