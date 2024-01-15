Алексей Текслер поощрил южноуральских журналистов по случаю Дня российской печати

Глава региона вручил работникам СМИ медали и дипломы

Сегодня, 15 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил челябинским журналистам региональные награды и дипломы победителей творческих конкурсов. Торжественный прием состоялся по случаю Дня российской печати, который отмечался 13 января. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Меняются времена, жизненный уклад, появляются новые технологии, но для настоящего журналиста остаются неизменными пытливость, чуткость, острота ума и, я бы добавил, постоянное стремление к лучшему. Искренне рад, что у нас в области большинство именно таких журналистов, настоящих патриотов, патриотов своей страны, патриотов своей малой родины — Челябинской области. Рад отметить, что все работают, все развиваются и это по-настоящему здорово. Огромное вам спасибо», — сказал губернатор в своем приветственном слове.

Алексей Текслер отметил, что южноуральские медиа занимают лидерские позиции в стране, что подтверждается многочисленными профессиональными наградами различного уровня. Также глава региона рассказал о поддержке, которую оказывает правительство области местным СМИ.

«Наше областное телевидение ежегодно развивается, можно сказать, постоянно выходит на новый уровень, также поддерживаем телевидение в муниципалитетах. И моя принципиальная позиция, чтобы все медиа у нас не просто функционировали, а по-настоящему развивались», — подчеркнул он.

Отдельно отметил губернатор поддержку журналистами участников спецоперации и их семей, сбор благотворительной помощи и волонтерскую деятельность.

Региональными наградами Алексей Текслер отметил ветеранов южноуральской журналистики: медали «За заслуги перед Челябинской областью» III cтепени получили Надежда Джурко и Михаил Фонотов. Почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области» присвоено фотокорреспонденту газеты «Челябинский металлург» Федору Шмидту и ответственному секретарю газеты «Вечерний Челябинск» Николаю Веселкову.

Также Алексей Текслер наградил лауреатов премии губернатора Челябинской области в сфере средств массовой информации, среди которых в этом году фотокорреспондент ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк. Он стал победителем в номинации «Мастер объектива».

Наградами были отмечены и другие журналисты медихолдинга «Первый областной». Старший фотокорреспондент ИА «Первое областное» Марина Власова получила благодарственное письмо губернатора. Главный редактор редакции областных новостей Областного телевидения Владислав Чухров победил в конкурсе на лучшую журналисткую работу за 2023 год в номинации «Электронные СМИ». Редактор отдела происшествий ИА «Первое областное» Анастасия Посохова получила диплом третьей степени конкурса «Лучшее журналистское произведение на антитеррористическую тематику» в номинации «Электронные СМИ». В той же номинации диплом второй степени достался редактору отдела общей и официальной информации ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаевой.