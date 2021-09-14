Алексей Текслер пообщался с троицкими школьниками в местном «Кванториуме»

Его организовали на базе самой большой в городе школы

Алексей Текслер осматривает «Кванториум», разместившийся в одной из самых больших в Троицке школе № 9. Объект создан в рамках нацпроекта «Образование» и областной программы «Современная школа».

Как рассказала директор учреждения Наталья Герман, «Кванториум» сможет принять 100 школьников из других учебных заведений по программам дополнительного образования. Еще более 250 учеников смогут использовать оборудование на уроках. Предусмотрены занятия по программированию, аэромоделированию, робототехнике, техническому творчеству. Кроме того, в «Кванториуме» будут проходить мастер-классы для учителей из других школ.

Алексей Текслер пообщался с учениками. Восьмиклассник Виктор рассказал, что уже определился с будущим профилем: пойдет по биохимической стезе. Губернатор вспомнил, как сам в восьмом классе усердно посещал кружок ракетостроения.

«Детский технопарк, или «Кванториум», положен один на муниципалитет. Девятая школа была выбрана из-за обилия площадей, а посещать занятия в «Кванториуме» смогут и ученики других школ, например расположенного по соседству лицея. Занятия ведут педагоги не только этой школы, специально был набран дополнительный штат», — рассказал корреспонденту Первого областного информагентства министр образования региона Александр Кузнецов.

Действительно, на табличках кабинетов в «Кванториуме» рядом с фамилиями учителей нередко значатся звания кандидатов наук. Министр объяснил это тем, что в Троицке к работе в школах привлекаются преподаватели вузов, имеющих тут филиалы, — ЧелГУ и агроуниверситета.