Алексей Текслер пообщался с садоводами Коркино

Глава региона заехал на овощной рынок

Алексей Текслер в Коркино заехал на местный мини-рынок, организованный на улице Ленина. Здесь плодами своих огородов торгуют местные садоводы. Он пообщался с садоводами о проблемах и благоустройстве, передает журналист информагентства.

Год назад Алексей Текслер уже был на этом рынке. Губернатор пообщался с бабушками, поинтересовался видами на урожай. Глава региона приобрел кабачок у своей собеседницы и пакетик слив: пенсионерка заверила его, что местный сорт самый сладкий.

Другая бабушка поговорила с главой региона о городских проблемах: поблагодарила за ремонт дорог, но тут же пожаловалась, что по новом полосам по ночам гоняют Коркинские стритрейсеры и не дают спать. Заодно садоводы попросили губернатора организовать общественный транспорт к СНТ «Шахтер». Алексей Текслер пообещал поговорить с главой района и полицией и решить эти проблемы.