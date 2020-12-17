Алексей Текслер пообещал волонтерам помочь с продвижением нового хештега

Знак #могупомогу может стать символом волонтерского движения на Южном Урале

17 декабря на заседании президиума реготделения партии «Единая Россия» губернатор Челябинской области Алексей Текслер выслушал новые инициативы добровольцев, занятых в волонтерских движениях региона. Напомним, глава области заодно является секретарем «ЕР». Особое внимание губернатора привлекла инициатива нескольких молодых людей, предложивших объединить волонтерское движение под хештегом #могупомогу.



«Этот значок придумали ребята из волонтерского центра Южноуральска. Они предлагают распространить его на всю область, чтобы хештег служил опознавательным символом для всех добровольцев»,— рассказала «Первому областному» информагентству руководитель Челябинского волонтерского центра «Единой России» Марина Поддубная.

Алексей Текслер, выслушав в режиме ВКС истории нескольких добровольцев из разных городов области, пообещал оказывать поддержку подобным инициативам не только в масштабах региона, но и на федеральном уровне.

Вообще заседание президиума южноуральских единороссов было посвящено именно помощи населению во время пандемии. И основная ставка делается как раз на волонтерское движение, насчитывающее в области на сегодня более 1 200 человек. Именно волонтеры доставляют продукты и лекарственные наборы, развозят врачей по адресам, помогают в больницах и поликлиниках с тем же разделением потоков пациентов.

Алексей Текслер также напомнил партийцам слова президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие недавно на первом Социальном онлайн-форуме: нет ничего лучше безвозмездной помощи нуждающимся людям.