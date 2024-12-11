Алексей Текслер: «Помощь членам семей участников СВО должна оказываться проактивно»

На прямую линию обратилась мама военнослужащего, которая сказала, что она не получает не только помощи, но и минимального внимания

Жительница Магнитогорска, мама бойца СВО, в ходе прямой линии пожаловалась губернатору на невнимание социальных служб, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«По телевизору говорят, что воинам помогают, не забывают. А я в прошлом году столько ходила, и никакой помощи вообще не было. Мне говорят: ведь ваш сын получает деньги, раз он вам не помогает, то чего вы ждете от государства?! В этом году ни разу не звонили, а может, я уже умерла. Вот и какая это помощь тогда? Зачем просто так говорить?» — задала Вера Неретина вполне резонный вопрос.

Услышав ее историю, губернатор переадресовал вопрос главе муниципалитета, министерству социальных отношений и в Фонд защитников Отечества:

«Человек говорит о том, что за год никто не обратился и не позвонил. Ну как так, коллеги?! У нас есть социальные координаторы специальные, которые должны общаться с семьями участников специальной операции. Здесь, я так понимаю, есть необходимость помочь с какими-то бытовыми историями. Что просят? Помочь отштукатурить дом!»

Он напомнил, что работа с членами семей участников спецоперации должна вестись проактивно.

«Если такие сигналы есть, значит, есть сбои в этой работе. Никуда не годится на самом деле. Повторюсь, вопрос не только в том, чтобы отвечать на те или иные заявления и просьбы. У нас на каждую семью соответствующий социальный паспорт организован. И встречи, и звонки, и обращения должны быть с вашей стороны регулярно. И должен вестись соответствующий учет, что это происходит. Обратите на это внимание», — поручил Алексей Текслер.

Он потребовал в ближайшее время предоставить ему отчеты из всех городов и районов об организации такой работы.