Алексей Текслер показал результат обновления школы в Пласте

В Челябинской области продолжают приводить учебные заведения к современным стандартам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на примере школы № 2 в городе Пласте продемонстрировал, как в регионе меняется подход к образованию. К существующему зданию пристроили новый трехэтажный корпус, рассчитанный почти на 500 учеников. Совсем недавно учреждение страдало от нехватки площадей, занятия шли в две смены, в распоряжении преподавателей и учащихся не было мастерских и спортзала.

Теперь все ребята занимаются исключительно в первую смену. В возведенном блоке заработал «Кванториум». Здесь любой школьник, причем не только из этого учебного заведения, но и из других школ, имеет возможность совершенно бесплатно знакомиться с технологиями будущего. После уроков просторный спортивный зал открыт для всех горожан, фактически превратившись в мини-ФОК.

«Школа остается местом, где формируется личность и закладываются знания на всю жизнь. И мы продолжаем делать все, чтобы образовательные пространства области становились лучше, безопаснее и современнее», — подчеркнул Алексей Текслер.

Крупное преобразование провели благодаря народной программе «Единой России» и партпроекту «Новая школа». Глава региона уточнил, что это лишь один из этапов целенаправленной работы по модернизации школьной инфраструктуры Южного Урала, которую ведут по поручению президента.