Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 ноября побывал с рабочим визитом в Миасском городском округе. Он оценил развитие города, социальную инфраструктуру, благоустройство и промышленные предприятия.
«Миасс — центр машиностроения не только Челябинской области, а всей страны», — напомнил губернатор.
Алексей Текслер осмотрел объекты благоустройства и отметил, что многое уже сделано. Новые объекты, новые пространства положительно оценивают жители Миаса. Так, привели в порядок парк Автозаводцев, там планируется развитие пространства.
Завершаются работы на новой набережной реки Миасс.
«За прошлые годы сделана набережная и скверы в старом городе, на Машгородке. Сделано главное шоссе Автозаводцев в Миассе. Мы обсудили тему развития пассажирского транспорта, газификацию северных поселков. Приняли решение завершить проектирование и начать газификацию этих территорий. Планируем строить новый социальный объект — школу», — поделился планами Алексей Текслер.
Губернатор напомнил, что Миасс — одна из главных туристический локаций всего региона. И туристические объекты также развиваются: 22 ноября начнет работать новый шестиместный подъемник на Солнечной долине. Развивается территория Тургояка, завершается строительство нового отеля.
Власти региона и округа обсуждали вопросы дорожного строительства, в частности, Тургоякское шоссе и ряд других дорог в городе.
«Планов на самом деле много и основа этому всему — экономика», — отметил губернатор.
В округе работает несколько крупных промышленных объектов. И появляются новые. Здесь строится экопромышленный парк, где будут перерабатывать бытовые отходы. И развиваются машиностроительные предприятия. Алексей Текслер посетил завод по производству дорожной автомобильной техники АМТ.
«Отрадно отметить, что вчера, когда премьер-министр открывал федеральные дороги, на открытии с флагами ехали машины марки АМТ», — рассказал глава региона.
Алексей Текслер открыл на Уральском заводе спецтехники новую производственную площадку.
Новое производство фактически удвоило возможности предприятия. Предприятие производит манипуляторы различной грузоподъемности и в целом спецтехнику в основном на автомобильной базе Урала. В том числе топливозаправщики и ряд другой техники, которая необходима на специальной военной операции.
«Я очень рад, что сегодня вместе с открытием производства от региона, от предприятия передаем нашим воинам, росгвардейцам два топливозаправщика на базе автомобиля „Урал“. Сотни таких автомобилей поступают в рамках гособоронзаказа в нашу армию», — подчеркнул Алексей Текслер.
На вручении техники президент компании ООО «УЗСТ» Николай Антонов сравнил этот подарок бойцам со сверхплановой продукцией, которую в годы Великой Отечественной войны производили в тылу для фронта.
«Сегодня наше предприятие делает то же самое, за что низкий поклон и огромное спасибо», — поблагодарил Алексей Текслер.