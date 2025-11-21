Алексей Текслер подвел итоги визита в Миасский округ

Глава региона оценил развитие муниципалитета

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 ноября побывал с рабочим визитом в Миасском городском округе. Он оценил развитие города, социальную инфраструктуру, благоустройство и промышленные предприятия.

«Миасс — центр машиностроения не только Челябинской области, а всей страны», — напомнил губернатор.

Алексей Текслер осмотрел объекты благоустройства и отметил, что многое уже сделано. Новые объекты, новые пространства положительно оценивают жители Миаса. Так, привели в порядок парк Автозаводцев, там планируется развитие пространства.

Завершаются работы на новой набережной реки Миасс.

«За прошлые годы сделана набережная и скверы в старом городе, на Машгородке. Сделано главное шоссе Автозаводцев в Миассе. Мы обсудили тему развития пассажирского транспорта, газификацию северных поселков. Приняли решение завершить проектирование и начать газификацию этих территорий. Планируем строить новый социальный объект — школу», — поделился планами Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что Миасс — одна из главных туристический локаций всего региона. И туристические объекты также развиваются: 22 ноября начнет работать новый шестиместный подъемник на Солнечной долине. Развивается территория Тургояка, завершается строительство нового отеля.

Власти региона и округа обсуждали вопросы дорожного строительства, в частности, Тургоякское шоссе и ряд других дорог в городе.

«Планов на самом деле много и основа этому всему — экономика», — отметил губернатор.

В округе работает несколько крупных промышленных объектов. И появляются новые. Здесь строится экопромышленный парк, где будут перерабатывать бытовые отходы. И развиваются машиностроительные предприятия. Алексей Текслер посетил завод по производству дорожной автомобильной техники АМТ.

«Отрадно отметить, что вчера, когда премьер-министр открывал федеральные дороги, на открытии с флагами ехали машины марки АМТ», — рассказал глава региона.

Алексей Текслер открыл на Уральском заводе спецтехники новую производственную площадку.

Новое производство фактически удвоило возможности предприятия. Предприятие производит манипуляторы различной грузоподъемности и в целом спецтехнику в основном на автомобильной базе Урала. В том числе топливозаправщики и ряд другой техники, которая необходима на специальной военной операции.

«Я очень рад, что сегодня вместе с открытием производства от региона, от предприятия передаем нашим воинам, росгвардейцам два топливозаправщика на базе автомобиля „Урал“. Сотни таких автомобилей поступают в рамках гособоронзаказа в нашу армию», — подчеркнул Алексей Текслер.

На вручении техники президент компании ООО «УЗСТ» Николай Антонов сравнил этот подарок бойцам со сверхплановой продукцией, которую в годы Великой Отечественной войны производили в тылу для фронта.

«Сегодня наше предприятие делает то же самое, за что низкий поклон и огромное спасибо», — поблагодарил Алексей Текслер.