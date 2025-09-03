Алексей Текслер подвел итоги визита министра просвещения России в Челябинск

Он обозначил ряд тем, которые вышли на первый план при двусторонней встрече руководителей

Накануне в Челябинске состоялся рабочий визит министра просвещения России Сергея Кравцова, в рамках которого обсуждали достижения и планы развития в сфере образования Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер отметил, что визит министра стал важным событием для региона.

В ходе встречи была представлена новая образовательная инициатива — центр «Ньютон», в котором реализуется концепция инженерного образования через специализированные классы. Этот проект стал ярким примером современного подхода к обучению, который активно внедряется в регионе. Алексей Текслер также подчеркнул, что за последние годы в Челябинской области было построено 63 новых детских сада и 16 новых школ, а в 2025 году планируется открытие еще 6 детских садов и 6 школ.

«Особое внимание уделили проекту „Передовая школа“ — флагманскому образовательному центру для талантливых детей со всей страны. Создаем школу по поручению президента России. Активно готовимся к началу строительства», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Алексей Текслер также рассказал о посещении Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, который готовит педагогические кадры не только для региона, но и для других субъектов страны. Университет активно развивается благодаря поддержке как федеральных, так и региональных властей, что позволяет ему реализовывать ряд программ, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов.

Губернатор подчеркнул, что южноуральские школьники регулярно показывают отличные результаты на всероссийских олимпиадах и конкурсах, а также успешно сдают ЕГЭ. В этом немалую роль играют их учителя, среди которых награду «За верность профессии» получили педагоги физико-математического лицея № 31 Александр Попов и Ирина Иоголевич. Губернатор выразил гордость за достижения этих педагогов.

На встрече с министром Сергей Кравцов высоко оценил работу региона в сфере образования, отметив успехи в строительстве и ремонте школ, развитии цифровой образовательной среды и достижения учащихся на федеральном уровне. Алексей Текслер подчеркнул, что все это стало возможным благодаря системной работе и поддержке президента и федерального правительства.

«Благодарю Сергея Сергеевича за внимание к нашему региону, поддержку наших инициатив и плодотворное сотрудничество», — резюмировал губернатор.