Алексей Текслер подвел итоги реализации нацпроектов в Челябинской области

Шестилетний цикл захватил все сферы общественной жизни

В своем обращении к депутатам Законодательного собрания Алексей Текслер подвел итоги шестилетнего цикла реализации нацпроектов. Он подчеркнул, что работа продолжается по всем направлениям в новом цикле реализации национальных проектов.

За шесть лет благодаря реализации нацпроектов на Южном Урале построено, реконструировано 310 объектов здравоохранения, приобретено 4414 единиц медоборудования, 323 единицы медицинского автотранспорта, введено в эксплуатацию 62 детских сада, построено 16 школ, открыто 123 «Точки роста», 19 «Кванториумов» и IT-кубов.

Построено, реконструировано и капитально отремонтировано 40 объектов культуры, открыта 41 модульная библиотека, построено и реконструировано 43 спортивных объекта. Также приведено в нормативное состояние более 1600 километров автодорог, благоустроено почти 2000 общественных пространств и дворовых территорий, введено в действие почти 11 миллионов квадратных метров жилья.

Губернатор отметил, что в Челябинской области с опережением на два года завершена программа по расселению из аварийного жилья. Расселено 13,5 тысячи человек.

Работа продолжится в новом цикле реализации нацпроектов.

«Только в этом году их бюджет в регионе составляет более 40 миллиардов рублей. Также продолжим работу в рамках наших региональных государственных программ», — сообщил Алексей Текслер.