Алексей Текслер подвел итоги работы экстренных служб в новогодние каникулы

За заваленные снегом дороги губернатор раскритиковал власти﻿ Нагайбакского района

Обильный снегопад, состояние системы ЖКХ и новогодние народные гулянья стали главными темами первого в 2023 году аппаратного совещания губернатора Алексея Текслера с членами правительства. В целом глава региона высоко оценил работу в праздники экстренных служб. Но несколько серьезных проколов в разных территориях все-таки произошли, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора.



Серьезным испытанием для работников ЖКХ, сотрудников МЧС и Госавтоинспекции стал циклон, обрушившийся на Челябинскую область 2—3 января. За сутки с небольшим в регионе выпала треть месячной нормы осадков. Для расчистки дорог пришлось задействовать дополнительную технику. Но роста аварийности удалось избежать.

Оперативно очистить дороги и тротуары удалось не везде: так, жители Фершампенуаза, административного центра Нагайбакского района, пожаловались губернатору на снежные завалы.

«Это недопустимо. Поручаю главам Нагайбакского района и самого райцентра разобраться в ситуации и доложить мне без ссылок на недобросовестных подрядчиков, я уже не раз слышал эти отговорки, это для меня не аргумент», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

За новогодние каникулы в области произошли две аварии на объектах ЖКХ и энергетики и 12 мелких инцидентов. В большинстве случаев неполадки устранялись быстрее чем за четыре часа. Исключением стало происшествие в Бакале (Саткинский район). Напомним, из-за засорения коллектора и бездействия подрядчика подвалы жилых домов оказались затоплены сточными водами. В городе был введен режим повышенной готовности, ликвидация последствия аварии продолжается до сих пор. ЧП привлекло внимание председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, он поручил провести проверку и при необходимости возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг.

«Я отправил сотрудников Минстроя совместно с прокуратурой и следственным комитетом разобраться в причинах этой коммунальной аварии, у которой, однозначно, есть фамилии и имена», — заявил губернатор.

Алексей Текслер отметил также, что праздничные мероприятия в области прошли без происшествий, за что глава региона поблагодарил полицейских и спасателей.

«Профессионально отработали свои задачи в праздники и новогодние дни сотрудники правоохранительных органов: без эксцессов прошли праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей, церковные службы на Рождество, православные храмы области в эти дни посетили десятки тысяч человек. В Челябинске особенной популярностью пользовался ледовый городок на центральной площади, за праздники его посетили более 100 тысяч человек. Везде, где проводились массовые мероприятия, обеспечивалась безопасность людей», — отметил Алексей Текслер.

Спасатели и полицейские, однако, должны оставаться бдительными: в регионе 7 января стартовали Рождественские елки губернатора, ожидается, что их посетят около 14 тысяч детей. Кроме того, в ближайшие дни в области сохранится аномально холодная погода. Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность населения: в первую очередь необходимо организовать патрулирование автодорог и проконтролировать исправность систем жизнеобеспечения во всех территориях.