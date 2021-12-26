Алексей Текслер подвел итоги рабочей поездки в Златоуст

Губернатор Челябинской области принял участие в открытии значимых объектов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги рабочего визита в Златоуст. По его словам, в этом году сделано многое, но еще больше предстоит сделать в 2022 году, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сегодня такой день открытий. Мы открыли несколько значимых для города объектов. Открыли пожарное депо, очень важное для привокзального района. Еще в советское время здесь было депо, потом его закрыли и для того, чтобы своевременно приезжать на вызов, объект был крайне необходим. Мы с МЧС не первый такой объект в регионе открыли и будем открывать дальше. Дворец культуры „Железнодорожник“ особый объект для города. Мы за два года смогли его отремонтировать. Я был на этом объекте в 2019 году, видел его состояние, и сегодня мы видим совершенно новый объект»,— рассказал Алексей Текслер.

По его словам, уже сформированы планы по развитию Златоуста на 2022 год. Будет продолжена работа по обновлению дорог, причем не только городских: планируется строительство дороги на Черную гору, что, по словам Алексея Текслера, очень важно для туристической отрасли. Также в городе продолжат обновлять общественный транспорт: в следующем году закупят еще больше трамваев и автобусов.

«В 2022 году у нас будет завершение всех работ по биатлонному стадиону имени Ишмуратовой. Большие задачи по коммунальному развитию, и очень важно, чтобы жители видели изменения. Будем приводить фасады жилых домов в нормативное состояние, это актуальная проблема для Златоуста. Планов много, и они серьезные»,— заключил Алексей Текслер.

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