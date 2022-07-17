Алексей Текслер подвел итоги рабочей поездки в Карабаш

Город меняется в лучшую сторону, и это замечают его жители

Сегодня, 17 июля, губернатор Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Карабаш осмотрел строящийся бассейн и посетил Воскресную школу, а также поздравил горожан с Днем металлурга во время экстрим-шоу. В завершение визита глава региона отметил, что за последние годы город заметно преобразился, передает журналист Первого областного информагентства.

Бассейн площадью 1385 квадратных метров начали строить в конце декабря и планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Это будет значимый объект для жителей города: там будут проходить различные соревнования, а также будут организованы бесплатные спортивные секции по силовым видам спорта и плаванию. На территории рядом со зданием построят детскую и спортивную площадки, а также парковку для автомобилей.

В Воскресной школе губернатору рассказали, что дети и взрослые не только изучают православие, но и посещают самые разные кружки, среди которых: Театральный, Кулинарный, Шахматный клуб, Клуб любителей астрономии, Мастерская ремесел и многие другие.

Затем Алексей Текслер отправился на Центральную площадь, где сегодня отмечают День металлурга. Одним из центральных мероприятий стало мотошоу. Перед выступлением райдеров губернатор обратился к карабашцам и поздравил их с праздником.

«Дорогие друзья! Мы хотим поздравить вас с Днем металлурга! Вы большие молодцы, я знаю, насколько это тяжелая работа! Очень важно, чтобы после работы вы могли отдохнуть. Мы делаем все каждый день, чтобы Карабаш стал лучше. Занимаемся благоустройством, строим новые дома, детские сады. Я уверен, что скоро Карабаш станет лучшим малым городом нашей страны»,— заявил губернатор.

Подводя итоги рабочей поездки, Алексей Текслер рассказал журналистам о том, что совсем недавно Карабаш был умирающим городом, но сейчас все изменилось.

«Мы видим, как в последние годы меняется город, и замечательный подарок к 200-летию Карабаша — это обновление городских пространств и строительство новых домов. Появились площадь, скверы, спортивные объекты. Практически отремонтированы все детские сады, строятся новые. Люди радуются, что живут в таком красивом месте, и я радуюсь с ними вместе»,— заключил губернатор.