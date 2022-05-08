Алексей Текслер поделился воспоминаниями о дедушке-фронтовике

В этом году его портрет впервые окажется среди других умерших ветеранов на шествии «Бессмертного полка»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Телеграм-канале рассказал о своем дедушке-фронтовике и о том, что в этом году День Победы впервые его семья отпразднует без него: Анатолий Зотов скончался в октябре 2021 года в возрасте 97 лет.

«Завтра будет первый День Победы без него. Но дед все равно будет со мной и моей семьей: в своих скупых фронтовых рассказах, шутках, простом и мудром отношении к жизни, в любви к своей Родине. И как другие наши фронтовики, встанет в строй Бессмертного полка...»— написал Алексей Текслер.

Губернатор сообщил, что благодарен судьбе за то, что у него была возможность из первых уст узнать о том, что такое война, чем была дорога та Победа и почему ее нужно уважать.

«Это узнал и я, и мой сын, и я верю, будут знать и помнить наши потомки. Спасибо, родной. Спасибо за Победу, за науку, за будущее»,— добавил Алексей Текслер.

В этом году шествие «Бессмертного полка» впервые за два года пройдет в офлайн-режиме. Участие в нем примет каждый десятый житель Челябинска. Шествие пройдет по традиционному маршруту.