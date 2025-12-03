Алексей Текслер: «Поддержка людей с особенностями здоровья — важнейшая задача общества»

В Челябинской области делается все для удобства людей с инвалидностью

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Он был установлен в 1992 году для привлечения внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и продвижения их прав в общественной жизни.

«День инвалидов — это напоминание всем нам о том, что одной из важнейших задач общества была и остается всесторонняя поддержка людей с особенностями здоровья»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На Южном Урале делается все для того, чтобы инвалиды были интегрированы в жизнь: создается безбарьерная среда, развиваются адаптивный спорт и инклюзивное образование, повышается качество медицинской помощи и реабилитации. Благодаря этому южноуральцы с ограниченными возможностями развиваются и достигают успехов в самых разных сферах.

Алексей Текслер поблагодарил всех, кто участвует в поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, подавая пример эмпатии и взаимного уважения.

В Челябинской области люди с ограниченными возможностями здоровья активные, жизнерадостные, талантливые. Лидия Косырева, например, слабовидящая. Но она играет в театре, танцует, занимается рукоделием и помогает бойцам СВО. Своим примером она показывает, что для творчества преград нет.

Кроме того, южноуральцы с инвалидностью участвуют в соревнованиях разного уровня по самым разным видам спорта и регулярно возвращаются с медалями. В их числе — паракаратисты, которые минувшим летом привезли с чемпионата России четыре медали.