Алексей Текслер поддержал кандидатуру регионального омбудсмена на новый срок

Губернатор высоко оценил работу Юлии Сударенко

Губернатор Алексей Текслер высоко оценил работу омбудсмена Юлии Сударенко и поддержал ее кандидатуру на новый срок, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Глава региона провел встречу с уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко. Там обсудили итоги ее пятилетней работы, заслушали ежегодный доклад и поставили приоритетные задачи на 2025 год.

Губернатор подчеркнул, что круг вопросов, который решает институт уполномоченного, расширился. Новым направлением стали социальные задачи в отношении участников СВО и их семей.

«Важно в этом направлении продолжать работать, уделять внимание психологической, медицинской реабилитации ребят, приходящих с фронта, помогать им в решении любых вопросов, в трудоустройстве, учебе, социальной, юридической помощи», — сказал Алексей Текслер.

Юлия Сударенко доложила о результатах своей деятельности, особо выделив активную работу по защите прав участников СВО, а также людей с инвалидностью. Создан многопрофильный реабилитационный центр, ведется работа экспертного совета по делам инвалидов. А также при уполномоченном создан Молодежный совет.

«Вы достойно проделали работу, заслужили уважение и доверие людей, которые обращаются к вам за помощью. Вы успешно справлялись и справляетесь с поставленными задачами, поэтому я поддерживаю вашу кандидатуру в качестве регионального омбудсмена на новый пятилетний срок и желаю вам успехов в этой работе», — сказал губернатор.