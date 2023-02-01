Алексей Текслер поддержал идею снежинских спортсменов о строительстве лыжероллерной трассы

Благодаря ей на лыжном стадионе можно будет заниматься круглый год

Губернатор Алексей Текслер поддержал инициативу снежинских лыжников о строительстве на территории новой лыжной базы круглогодичной трассы. Лыжероллерная дорога протяженностью 1,6 км появится на месте действующей освещенной лыжни. Спортсмены рассказали главе региона, как новая база привлекает горожан, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В ходе посещения Снежинска полпред Владимир Якушев, губернатор Алексей Текслер, глава города Андрей Пульников и директор ядерного центра РФЯЦ-ВНИИТФ Михаил Железнов посетили новый лыжный стадион имени Константина Кузнецова. Его открыли 14 января этого года. Строительство прошло при поддержке ядерного центра и АО «Трансэнерго».

Появилась комфортная лыжная база с освещенной трассой в районе проспекта Щелкина. Несколько недель работы стадиона показали, что объект очень популярен среди горожан — как профессионалов, так и просто любителей лыжных прогулок. Здесь можно заниматься ежедневно, причем в будни стадион открыт до позднего вечера. Для удобства лыжников в помещениях стадиона организованы раздевалки, кофематы, модуль проката инвентаря и санузел. У администрации есть планы построить лыжероллерную трассу и площадки для воркаута, чтобы стадион работал не только зимой, но и летом.

«Раньше после занятий спортом на улице приходилось переодеваться в холодной машине или бежать домой. Теперь все удобно и красиво. Заметно, как стало больше любителей лыж. Люди приходят семьями»,

— рассказывает жительница города Наталья Кадочникова.



Спортсмены пояснили, что трасса и раньше была популярна среди горожан, но для прогулок часто приходилось надевать налобные фонарики, так как дорога была не освещена. Некоторым было просто страшно, ведь основная часть маршрутов пролегает по лесу. Полпреду и губернатору горожане рассказали, как хотели бы, чтобы стадион можно было бы использовать круглогодично. Проект лыжероллерной трассы протяженностью 1,6 км уже есть. Алексей Текслер поддержал эту инициативу.