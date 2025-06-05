Алексей Текслер подчеркнул значимость современной медицины для Челябинской области

И перечислил знаковые стройки, которые уже ведутся или будут начаты в ближайшие годы

Среди приоритетов развития Челябинской области губернатор Алексей Текслер назвал развитие медицины. О знаковых стройках, которые уже ведутся или будут начаты в ближайшие годы, глава региона рассказал в своем обращении к депутатам Заксобрания.

«В Челябинске уже возводится хирургический корпус областной детской клинической больницы. По сути, мы строим новую детскую больницу. Ее площадь более 55 тысяч квадратных метров. Больница начнет работать в 2027 году», — привел пример губернатор.

В Магнитогорске к юбилею города в 2029 году будет построен многофункциональный медицинский центр: федеральные средства на этот объект уже выделены президентом, работы начнутся уже в этом году.

В 2025 году будут сданы районная больница в Карталах, больница в Миньяре, хирургический корпус в Низепетровске, поликлиники в Миасском, Сатке, Аргаяше. В целом по программе модернизации первичного звена здравоохранения по всему региону будут построены 18 новых объектов, а на 80 завершат капитальный ремонт.

«Таких масштабов создания и модернизации медицинской инфраструктуры наша область не знала даже в советские годы. При этом мы не остановимся на достигнутом. Сформировали планы по продолжению программы модернизации первичного звена на следующие пять лет, в рамках которой планируем, например, строительство поликлиники в Чурилово и больницы в Златоусте — ведем работу по включению этого объекта в адресную федеральную программу», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что за последние шесть лет благодаря реализации национальных проектов построено, реконструировано и отремонтировано 310 объектов здравоохранения. Приобретено почти 4500 единиц медоборудования и более 320 единиц медицинского автотранспорта.

Алексей Текслер также заметил, что особым приоритетом сейчас является детская медицина. Она должна быть доступной для ребят со всех территорий. Отдельное внимание губернатор потребовал уделить репродуктивному здоровью подростков, а также детям со сложными и хроническими заболеваниями.