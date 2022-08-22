Алексей Текслер подарил челябинским волонтерам в Донбассе грузопассажирскую «Газель»

Уже 24 августа автомобиль отправится в Луганскую Народную Республику

Челябинский благотворительный фонд «Пища жизни» получил подарок от губернатора Алексея Текслера. Глава региона передал волонтерам грузопассажирскую «Газель Next» вместо поврежденных обстрелами в ЛДНР автомобилей. Руководитель фонда Валерий Дологополов уже 24 августа отправится на новой машине в Луганскую Народную Республику, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, волонтеры «Пищи жизни», межрегионального благотворительного фонда с центром в Челябинске, ежедневно обеспечивают горячим питанием тысячи жителей Донецкой и Луганской республик. Волонтеры организации готовят «быстрые» вегетарианские супы по собственным рецептам. Как рассказал Первому областному информагентству Валерий Долгополов, новая «Газель» повезет в ЛНР две с половиной тонны быстрорастворимых супов и пюре — это около 35 тысяч порций горячей еды.

«Подарок губернатора очень кстати. Этот автомобиль очень нужен нам в Донбассе, ведь наши машины там уже пришли в негодность: разбитые дороги, обстрелы. Но челябинское отделение тоже без машин не останется: мы перетасовали свой автопарк, здесь, на Южном Урале, остается легковой автомобиль и трейлер», — рассказал Валерий Долгополов.

«Газель Next» уже стоит во дворе частного дома на Комсомольском проспекте, где базируется в Челябинске «Пища жизни». Приехавший сюда Алексей Текслер осмотрел саму машину, лабораторию, где Долгополов разрабатывает свою «быструю еду», производственные помещения. Благотворитель рассказал губернатору, что уже в среду, 24 августа, он собирается в Луганскую Народную Республику и пробудет там минимум до зимы.

«Хочу сказать огромное спасибо Валерию Игнатьевичу за его миссию. Он много лет помогает людям в любых ситуациях, в катастрофах, в случае любых проблем. Ему надо было проявить все мужество, чтобы продолжить свою волонтерскую деятельность на Донбассе. Уже десятки тысяч человек получили помощь благодаря работе „Пищи жизни“. И мы не могли остаться в стороне. Когда пострадала техника волонтеров из-за обстрела, помогли: по техзаданию Валерия Игнатьевича приобрели автомобиль. Мы всегда будем помогать таким волонтерам. Сейчас „Пища жизни“ подала заявку на конкурс президентских грантов, мы им помогаем с оргвопросами. Надеюсь, будет участвовать и в конкурсе губернаторских грантов», — поделился Алексей Текслер.