Алексей Текслер почтил память погибших в железнодорожной катастрофе под Ашой

Губернатор поделился своими воспоминаниями об этой трагедии

Сегодня, 4 июня, исполняется 35 лет со дня железнодорожной катастрофы под Ашой. Губернатор Челябинской области выразил соболезнования семьям погибших.

«В эпицентре катастрофы оказалось немало наших земляков, в том числе детей, были там и юные хоккеисты команды „Трактор“. Беда коснулась сотен южноуральских семей. Мы помним об этой трагедии, чтим память погибших, благодарим тех, кто не жалел сил и времени ради помощи людям», — сказал Алексей Текслер.

Челябинская область бросила все силы на помощь пострадавшим. День и ночь работали наши врачи, спасатели, волонтеры. Спасали жизни людей. Устраняли последствия чудовищного взрыва.

Губернатор региона поделился и своими воспоминаниями о тяжелых днях после трагедии.

«В ожоговый центр на ЧМЗ привезли раненых, их было очень много. Помню, я стоял на трамвайной остановке „Центральный клуб“ и увидел, как мимо проносятся десятки скорых. У нас не было никакой информации, но сразу стало понятно, что что-то произошло. Для меня, как и для многих, это очень личная история. В этой катастрофе погибли и пострадали много жителей Челябинской области, много детей. Большая, страшная трагедия. Память жертв нужно чтить», — подчеркнул глава региона.

В редакции Первого областного информагентства накануне дня памяти побывали родственники погибших в поезде хоккеистов «Трактора».