Алексей Текслер почтил память погибших в копейской трагедии

Глава региона возложил цветы к мемориалу и пообщался с жителями города в день траура

Губернатор Челябинской области посетил Копейск, где принял участие в церемонии возложения цветов в память о погибших при взрыве на местном предприятии. Визит главы региона состоялся 24 октября, в день траура.

Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу и лично пообщался с работниками завода и жителями города, выразив соболезнования всем пострадавшим от трагедии.

«Следствие обязательно установит причины произошедшего. Наша задача — помочь пострадавшим, позаботиться о родных и близких погибших. Сделаем все необходимое. Сегодня вся Челябинская область, мы все вместе с Копейском», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что в результате чрезвычайного происшествия на предприятии погибли 12 человек. 29 человек обратились за медпомощью, 6 госпитализированы, из них 5 в тяжелом состоянии. Продолжаются поиски 11 человек и расследование обстоятельств трагедии.

Ранее было объявлено о выплатах семьям погибших и пострадавших.