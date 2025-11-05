Алексей Текслер почтил память погибших при исполнении сотрудников полиции

В Челябинске возложили цветы к памятнику «Солдатам правопорядка»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 ноября принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Солдатам правопорядка», посвященной памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В мероприятии также участвовал главный федеральный инспектор Денис Чернятьев.





«Служба в правоохранительных органах требует решительности, мужества. Цель одна — обеспечить правопорядок, обеспечить спокойную жизнь наших граждан. К сожалению, возникают ситуации, когда ради безопасности наших граждан ребята гибнут», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отдельно отметил сотрудников, выполняющих задачи в зоне СВО.





«Наши товарищи, которые погибли в мирной жизни, и те, которые погибают в зоне специальной военной операции, проявили невероятное мужество. Они являются настоящими героями, и наш долг — помнить их», — сказал губернатор.

Глава региона заверил, что область будет оказывать всю необходимую помощь семьям погибших правоохранителей.





В церемонии приняли участие представители традиционных конфессий. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий отметил, что подвиг погибших сотрудников был продиктован любовью к ближнему, именно это чувство дает мужество людям.





Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев подчеркнул единство народов России перед лицом общей истории и необходимости защиты Отечества.





Мероприятие завершилось минутой молчания в память обо всех сотрудниках правоохранительных органов, отдавших жизнь при исполнении долга.



