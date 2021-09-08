Алексей Текслер почтил память погибшего министра МЧС России

Губернатор назвал Евгения Зиничева героем

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с речью, посвященной памяти погибшего 8 сентября в Норильске министра МЧС России Евгения Зиничева. Пресс-служба главы региона распространила его выступление.



«С глубокой скорбью воспринял горестное известие о трагической гибели министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича Зиничева. Он погиб как герой, спасая человека. Мы всегда чувствовали внимание и поддержку главы МЧС, особенно в самые сложные периоды, такие как трагедия в Магнитогорске в 2018 году и природные пожары на юге области в этом году. Благодаря его принципиальной позиции наш регион всегда своевременно получал необходимую помощь. В нашей памяти Евгений Николаевич Зиничев навсегда останется примером бескорыстного служения Родине и профессиональному долгу», — цитирует пресс-служба Алексея Текслера.

Как сообщало ИА «Первое областное», Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске: он бросился с обрыва, чтобы спасти упавшего во время съемки телеоператора одного из освещавших мероприятие СМИ. Ни генерала, ни журналиста спасти не удалось.